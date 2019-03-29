В гордуме Екатеринбурга меняется пресс-секретарь

В гордуме Екатеринбурга со следующей недели сменится руководитель пресс-службы. Алена Земляникова, занимавшая этот пост 2,5 года, написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Кто станет новым пресс-секретарем городской думы, пока не ясно. Два месяца назад появились слухи, что на должность придет известный медиаменеджер Рустам Губин, супруг директора телекомпании «Четвертый канал» Элеоноры Расуловой. Получить оперативный комментарий у него не удалось – оба телефона в данный момент недоступны.

В аппарате ЕГД пояснили, что с 1 апреля с журналистами будет работать и.о. начальника пресс-службы. А имя нового специалиста будет объявлено в течение следующей недели. Руководитель аппарата думы Алексей Ситник подтвердил РИА «Новый День», что кандидатура Рустама Губина тоже рассматривается.

Добавим, что ратушу также покидает пресс-секретарь администрации Анатолий Карманов. Сегодня он уже попрощался с коллегами в фейсбуке. Кто станет его сменщиком, пока не разглашается.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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