Врачи и чиновники рассказали, почему на лечение детей собирают деньги в интернете

Свердловские врачи и чиновники областного минздрава ответили на вопрос, почему для лечения тяжелобольных детей собирают деньги через интернет и благотворительные фонды. По их словам, государство не устраняется от помощи нуждающимся, им оказывают высокотехнологичную медпомощь, но помимо собственно операций и вмешательств, которые оплачивает бюджет, существуют и другие расходы.

«Есть программа госгарантий, в которой прописано, на что могут быть потрачены бюджетные деньги. Но когда мы, например, находим донора костного мозга только в международном регистре, нам надо отправить врачей за материалами, проводить лабораторные исследования, сопровождать пациента после пересадки – это бюджету уже не под силу. Тут подключаются фонды, мы им очень благодарны», ‒ сказала замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

Заместитель главного врача по онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы №1 Лариса Фечина подтвердила, что «это цивилизованная форма работы». «Надо понимать и то, что мировая медицинская наука не стоит на месте. Сейчас все больше значения получает иммунобиология – помимо простой пересадки костного мозга требуются фрагменты лечения с применением недавно вышедших препаратов, еще не зарегистрированных в нашей стране. Тут тоже благотворительные фонды помогают нам. Мы признательны и благодарны всем им за это», ‒ объяснила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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