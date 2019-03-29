Свердловских пациентов призвали чаще жаловаться страховщикам

Заместитель директора ТФОМС Свердловской области по медико-экспертной работе Дмитрий Третьяков призвал пациентов свердловских медучреждений чаще обращаться к страховым компаниям при проблемах с лечением, его качеством, навязанными услугами, и так далее.

«Бывает возврат денег по обоснованным жалобам, в том числе в досудебном порядке. Всех призываю пользоваться инструментом страховых. И в плане консультаций тоже. Это работает, этим надо пользоваться», ‒ сказал он сегодня на конференции в Екатеринбурге.

Напомним, в России с 2018 года появились представители страховых компаний третьего уровня, которые помогают в разборе конфликтных и спорных ситуаций между пациентами и медиками.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.03.19

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