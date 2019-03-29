Уральские врачи помогут китайцам размножаться

В Свердловской области развивают медицинский туризм. «Чем мне нравится высокотехнологичная медпомощь, она позволяет улучшить охват населения. К нам едут пациенты со всей страны, в прошлом году, например, из 24 субъектов РФ. Еще несколько лет назад при жестком финансировании на госзаказе по предоставлению ВМП были только пациенты из Екатеринбурга и Свердловской области, остальным оказывали помощь либо платно, либо через благотворительные фонды», ‒ рассказал заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии «Бонума» Алексей Ткаченко.

По словам замминистра здравоохранения Елены Чадовой, на Урал едут и пациенты из других стран, но чтобы лечиться за деньги. Например, гражданам США дешевле приехать в Екатеринбург, чтобы вылечить зубы здесь, чем делать это у себя на родине. «К нам может Китай поехать ‒ там запрещены вспомогательные репродуктивные технологии, а наши клиники готовы принимать пациентов в том числе из-за рубежа. Кстати, в понедельник мы принимаем большую делегацию из Китая, будем демонстрировать возможности по развитию медицинского туризма», ‒ отметила она.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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