В «Час Земли» на всех железнодорожных вокзалах отключат подсветку

Свердловская железная дорога поддержит ежегодную международную экологическую акцию «Час Земли»: 30 марта на один час на всех вокзалах отключат архитектурно-художественную подсветку. Основное освещение, обеспечивающее бесперебойную работу объектов, будет функционировать.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СвЖД, на вокзалах Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов, Камышлов, Тобольск, Пыть-Ях, Когалым,Ноябрьск-1 и Ноябрьск-2 в субботу, 30 марта, с 20:30 до 21:30 (время местное) потребление электроэнергии будет минимизировано также за счет временного отключения некоторого оборудования. В этот период будут отключены тепловые завесы на входе в здания, часть осветительных приборов и оргтехники.

Кроме того, в «Час земли» будет отключена архитектурно-художественная подсветка и дополнительное освещение некоторых административных зданий (здания ДЦУП – Диспетчерского центра управления перевозками, Дворца культуры железнодорожников, управления СвЖД, территория сквера им. Константина Бабыкина в Екатеринбурге и др.).

Екатеринбург, служба информации

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