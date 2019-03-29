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Пятница, 29 марта 2019, 13:31 мск

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Двух свердловских депутатов лишили мандатов через суд

Двух депутатов думы Горноуральского городского округа лишили мандатов из-за недостоверных деклараций. Неверные сведения о доходах указали безработная и похоронщик. Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, депутатов выгнали из думы после проверки их деклараций, поданых за 2017 год. В них нашли нарушения, председатель думы получил представление с требованием досрочно прекратить полномочия депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство. В ответ на что виновным на заседании думы объявили замечания. Прокуратура направила исковые заявления в Пригородный районный суд о прекращении полномочий народных избранников. Суд требования удовлетворил. Накануне, 28 марта, на заседании думы их лишили мандатов.

Статус из-за декларации, по данным РИА «Новый День», потеряли Роман Горбунов, индивидуальный предприниматель, владеет ритуальным агентством «Траур» и безработная Ирина Орлова. Зампрокурора Пригородного района Нижнего Тагила Ольга Захарова эту информацию подтвердила. Она также отметила, что решение районного суда депутаты пытались оспорить в апелляции, но проиграли.

Горноуральский район, служба информации

Горноуральский район. Другие новости 29.03.19

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