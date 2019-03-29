В Екатеринбурге с девятиэтажки падают куски фасада (ВИДЕО, ФОТО)

В микрорайоне Пионерском с наступлением весеннего тепла начала разваливаться стена панельной девятиэтажки. С фасада дома № 9 по улице Садовой в течение недели валятся куски штукатурки. Повреждение находится прямо над входом в подъезд на высоте третьего этажа. Жильцы опасаются, что куски стены могут упасть им на голову.

С дома отваливаются куски фасада

Дом обслуживает управляющая компания «Урал-СТ». В приемной не смогли дать оперативный комментарий о причинах разрушения стены. В диспетчерской РИА «Новый День» сообщили, что ремонтом фасада занимается ЖЭК. Работники уже приходили по этому адресу, обрабатывали штукатурку и скоро приступят к восстановлению стены.

По словам жильцов дома, в том месте, где крошится фасад, с внутренней стороны располагаются батареи отопления. Зимой радиаторы дали течь, но коммунальщики не смогли добраться до поломки, так как часть подъезда была огорожена. В результате стена промерзла, а сейчас начала оттаивать – и разрушаться.

К счастью, никто из собственников квартир в подъезде пока не пострадал. Правда, один вылетевший кусок фасада упал на припаркованный автомобиль.

Как рассказала «Новому Дню» Елена, одна из собственниц, на этой неделе приходили работники ЖЭК, поставили ограждение и собрали обломки стены в кучу. Затем ленточки убрали. Но после повторных жалоб жильцов площадку у входа в подъезд снова огородили.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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