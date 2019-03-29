Свердловчане стали экономить на еде и одежде ради оплаты коммуналки и лекарств

Структура расходов домохозяйств Свердловской области в 2018 году заметно изменилась по сравнению с 2017-м: граждане стали экономить практически на всем, кроме коммунальных расходов и лекарств.

Как сообщили РИА «Новый День» в Свердловскстате, на еду свердловские семьи в 2018 году тратили в среднем по 6 100 рублей в месяц на человека, что на 2,6% меньше, чем в 2017 году. В структуре потребительских расходов их доля составила 35,1%.

Заметнее всего снизилась доля расходов на покупку одежды и обуви – на 22,7%. На предметы домашнего обихода и бытовую технику свердловчане в прошлом году потратили на 6,8% меньше, чем в позапрошлом. Расходы домохозяйств на покупку одежды и обуви составили в среднем в месяц 965 рублей на члена семьи (5,6% потребительских расходов), на предметы домашнего обихода и бытовую технику – 832 рубля на человека.

При этом данные обследования домашних хозяйств показывают, что в результате роста цен и тарифов на коммунальные услуги расходы на их оплату постоянно увеличиваются. По сравнению с 2017 годом расходы на коммуналку и содержание жилья увеличились на 7,0% и составили в среднем 2000 рублей в месяц на человека. Доля этих расходов в семейных бюджетах составила в среднем 11,8%. Кроме того, в 2018 году на 2,8% возросли расходы на покупку лекарств и оплату медицинских услуг. Они составили в среднем 824 рубля на члена семьи (4,8% потребительских расходов).

В выборочном обследовании бюджетов домашних хозяйств Свердловской области принимали участие 995 домохозяйств, из них 870 – в городской и 125 – в сельской местности. По итогам этого исследования в 2018 году потребительские расходы составили в среднем 17,3 тысяч рублей в месяц на одного члена домохозяйства. По сравнению с 2017 годом среднедушевые потребительские расходы снизились на 2,1%.

Екатеринбург, служба информации

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