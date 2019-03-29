На юго-западе Екатеринбурга перевернулся автомобиль

Сегодня днем на улице Шаумяна случилось ДТП. Водитель Renault Logan не справился с управлением, машину выбросило на ограждение, перелетев через которое, она перевернулась на крышу.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе городского управления ГИБДД, обошлось без пострадавших. Приехавшие на место сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю выбраться из автомобиля, саму машину эвакуировали.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.03.19

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