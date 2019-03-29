«Мы живем как в болоте!»: в Асбесте затопило дом, построенный для сирот и инвалидов (ФОТО, ВИДЕО)

В Асбесте жильцы новой трехэтажки не могут добиться от управляющей компании «Коммунальник» ремонта протекающей кровли и ливневки. Дом №23 в переулке Пушкина был введен в 2009 году в рамках жилищной программы – часть квартир бесплатно получили дети-сироты и инвалиды. Сейчас здание находится в ужасном состоянии. Талая вода течет с крыши по всем этажам и заливает проводку, в подъезде отваливается мокрая штукатурка. УК отказывается делать ремонт и ждет, когда с кровли полностью сойдет снег.

Затопило дом

Как рассказала РИА «Новый День» Людмила Серова, проживающая в этом доме, в здании изначально были строительные дефекты и проблемы с гидроизоляцией.

«Дом принимали, видимо, с закрытыми глазами. Осенью и весной у нас постоянно затапливало подвал, вода стояла по колено. В квартире из-за сырости появилась плесень. Предыдущая управляющая компания пошла на стречу и переделала ливневку. Два года все было хорошо, но потом снова начались протечки. Этой весной у нас настоящий потоп, затопило три этажа. В верхних квартирах невозможно жить, там обои мокрые. Мы писали обращения в администрацию города, прокуратуру, жилищную инспекцию. Из прокуратуры пришел ответ, что наша жалоба перенаправлена в жилинспекцию. В администрации обещали назначить собрание по нашей проблеме», – сообщила собеседница агентства.

Жильцы жалуются, что управляющая компа

ния отказывается делать ремонт, при этом обвиняет в потопе самих обитателей дома. «В начале марта управляющая компания чистила крышу, а потом нам заявили, что кровля мягкая, и делать на ней ремонт нельзя, пока весь снег не сойдет. При этом обвинили во всем нашего соседа, который пытался убрать таявший снег самостоятельно. На третьем этаже сейчас невозможно жить. Там в квартирах мокрые обои, вода заливает проводку и лампочки. Одна семья с маленьким ребенком уже съехала. Очень страшно, что в подъездах вода течет рядом с проводами, рядом с электросчетчиками уже болото», – рассказала Анна Семейкина.

В УК «Коммунальник» корреспонденту РИА «Новый День» отказались комментировать ситуацию по телефону. В администрации Асбеста предложили обратиться за разъяснениями в понедельник, так как рабочий день в мэрии уже закончился. РИА «Новый День» проследит за развитием событий.

Фото и видео предоставлены Анной Семейкиной

Асбест, служба информации РИА «Новый День»

Асбест. Другие новости 29.03.19

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