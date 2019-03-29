На Урале простились с конструктором артиллерийских систем «Акация» и «Мста-С» Юрием Томашовым

Церемония проводов легендарного изобретателя «Уралвагонзавода» прошла сегодня в Екатеринбурге. Тело конструктора артиллерийских систем «Акация» и «Мста-С» Юрия Томашова было захоронено на центральной аллее Северного кладбища города. Проститься с ним пришли более трехсот человек.

Юрий Васильевич Томашов отдал оборонной промышленности 63 года жизни, из них 20 лет возглавлял Центральное конструкторское бюро «Трансмаш». По словам коллег, уход из жизни такого специалиста – невосполнимая утрата для оборонного потенциала России.

В корпорации «Уралвагонзавод» рассказали, что при участие и руководстве Юрия Васильевича было разработано 36 специзделий, более 20 из которых – приняты на вооружение, в том числе – зенитно-пушечная установка «Енисей», самоходная гаубица «Акация», миномет «Тюльпан», самоходная гаубица «Мста-С» и другие. Юрий Томашов имеет более 60 авторских свидетельств на изобретения и является автором 11 научных работ. В корпорации «Уралвагонзавод» искренне скорбят по потере.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.03.19

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