Утром в Тавде загорелся детский сад (ФОТО)

Сегодня утром, в 09:47, на пульт пожарно-спасательной службы МЧС в городе Тавде поступил сигнал из здания детского сада на улице Куйбышева.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, на место сразу же выехали пожарные. Выяснилось, что горел кабинет на первом этаже здания, площадь пожара составила 30 кв. м. На тот момент в здании находился только охранник, который эвакуировался самостоятельно.

В тушении пожара были задействованы 5 единиц пожарно-спасательной техники, 20 человек личного состава. В течение 30 минут пожарные справились с огнем. Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели.

Тавда, служба информации

Тавда. Другие новости 30.03.19

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