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Суббота, 30 марта 2019, 13:51 мск

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Три сотни уральских туристов 10 часов ждали вылета из Кольцово на китайский курорт

Из аэропорта Кольцово с опозданием почти на 10 часов вылетел рейс № F7-9885 авиакомпании IFly до китайского курорта Санья.

Вместо 05:30 утра самолет вылетел из аэропорта Екатеринбурга в 15:09. Представители авиакомпании сообщили пассажирам в Кольцово, что задержка была вызвана технической неисправностью, какой именно, не уточняется. Время фактического вылета ранее называлось разное – от 12:00 до 19:00.

По сообщениям уральских СМИ, среди 300 пассажиров, застрявших в аэропорту, были не только екатеринбуржцы, но и жители Челябинска. Первые несколько часов туристам не давали ни еды, ни воды, только к 9 часам утра их начали размещать в отелях.

Екатеринбург, служба информации

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