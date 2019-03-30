Три сотни уральских туристов 10 часов ждали вылета из Кольцово на китайский курорт

Из аэропорта Кольцово с опозданием почти на 10 часов вылетел рейс № F7-9885 авиакомпании IFly до китайского курорта Санья.

Вместо 05:30 утра самолет вылетел из аэропорта Екатеринбурга в 15:09. Представители авиакомпании сообщили пассажирам в Кольцово, что задержка была вызвана технической неисправностью, какой именно, не уточняется. Время фактического вылета ранее называлось разное – от 12:00 до 19:00.

По сообщениям уральских СМИ, среди 300 пассажиров, застрявших в аэропорту, были не только екатеринбуржцы, но и жители Челябинска. Первые несколько часов туристам не давали ни еды, ни воды, только к 9 часам утра их начали размещать в отелях.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.03.19

Утром в Тавде загорелся детский сад (ФОТО). / Возвращение космонавта, назначение вице-губернатора и ошибки с резидентом: итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / Первый космонавт Екатеринбурга рассказал об опытах на орбите, внеземной жизни и дипломатии в космосе (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»