В Екатеринбурге придумали, как вскрывать и вывозить машины-«подснежники»

В Екатеринбурге могут решить проблему брошенных автомобилей. Об этом рассказал квартальный Орджоникидзевского района Илья Будкевич во время выступления на проекте «Горсовет». По его словам, регламента избавления от «подснежников» нет.

«Только на муниципальной земле, то есть без дворовых территорий, 53 таких машины только в Орджоникидзевском районе. Они припаркованы по правилам, но к ним нельзя прикоснуться», – сказал Будкевич.

По его словам, квартальные разработали проект постановления администрации Екатеринбурга, который прописывает порядок определения брошенных и бесхозных машин, а также их эвакуации, вскрытии и распоряжении. «Такие документы работают во многих городах страны – Калининграде, Оренбурге, Самаре, Тюмени. Мне из этих городов проекты выслали, мы их обобщили, передали главе города», – сказал Будкевич, выразив уверенность, что скоро документ будет принят и регламент заработает.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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