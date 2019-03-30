Раненного из ружья инспектора ГИБДД на вертолете доставили в Екатеринбург

Сегодня из поселка Шали в областную клиническую больницу на вертолете санитарной авиации был доставлен 32-летний мужчина, инспектор ГИБДД, получивший 28 марта огнестрельное ранение в грудную клетку и брюшную полость.

Как сообщает Национальная служба санитарной авиации, в день ЧП состояние пострадавшего не позволяло перевезти его в Екатеринбург. Поэтому сначала, в четверг, 28 марта, на вертолете санавиации из Территориального центра медицины катастроф в Шалю прилетели врачи, которые сделали ему операцию. Дальнейшее лечение он будет проходить уже в областном центре.

Криминальной составляющей, по предварительным данным, в произошедшем нет. Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что история, о которой идет речь, относится к категории семейно-бытовых ЧП среди личного состава, а выстрел был произведен из официально зарегистрированного ружья. Известно, что семья прапорщика – супруга с двумя несовершеннолетними детьми в последнее время проживала отдельно. «По данному факту назначена и проводится служебная проверка, по ее итогам будет принято соответствующее решение», – прокомментировал полковник Горелых.

Шаля, Екатеринбург, служба информации

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