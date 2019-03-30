«Четыре крупных снегопада за эту зиму – не слишком тяжело». Чиновники и горожане обсудили, почему мэрия провалила уборку города

Сегодня общественники, чиновники и обычные горожане на проекте «Горсовет» подвели итоги зимнего сезона, во время которого, по мнению многих екатеринбуржцев, администрация не справилась. Об этом, в частности, говорил бывший главный квартальный Орджоникидзевского района Алексей Беззуб. Он подкрепил свою позицию словами.

«В этом году вывезли примерно 42 % выпавшего снега с дорог. Но эти единственный показатель, которым оперирует администрация. У меня претензии не по количеству вывезенного снега, а по периодичности прометания», – сказал он.

По словам Беззуба, он решил проверить, с чем не повезло Екатеринбургу – с климатом или с менеджментом. Поэтому посмотрел, что творится в других регионах. «Повезло с климатом Челябинску – зимой всего 99 мм осадков, на треть меньше, чем в Екатеринбурге. Пермь – зимой в полтора раза больше снега. То же самое касается Казани. Съездите туда и посмотрите, как там убирают», – сказал он.

Кроме того, Беззуб сравнил нынешнюю зиму и при предыдущих, чтобы выяснить количество осадков. «Этот год как раз в рамках нормы. Прошлый был рекордсмен – на 20 % меньше, чем среднегодовое количество осадков выпало. При этом на вывоз снега дорожно-эксплуатационным управлениям выделяют деньги. Меньше снега – меньше денег, логично? Но они деньги получают в полном объеме», – подчеркнул Беззуб.

Его поддержала жительница города, которая рассказала, что живет в частном секторе. «Я сама чищу снег у себя перед домом, его почти не было в начале зимы, только в конце. В этом году администрации повезло с осадками», – отметила она.

Беззуб уточнил: «Четыре крупных снегопада за зиму – не слишком тяжело, как мне кажется». По его словам, основной провал в уборке города мэрия допустила, нарушив ГОСТы, которые предписывают начинать уборку спустя два часа после снегопада. Ему парировал модератор мероприятия Дмитрий Колезев, который напомнил цитату мэра Александра Высокинского. «Давайте выгоним в середине дня технику, вы все взвоете», – сказал он. На что Беззуб ответил, что «мы взывали на следующий день, когда появились накаты». «Когда приезжал Путин, выгоняли технику днем, было классно. Представьте, что тут Путин – и убирайте», – предложил он.

Оппонировать Беззубу и горожанам должен был замглавы администрации по благоустройству Алексей Бубнов, однако он не пришел – «по семейным обстоятельствам», так что голосом мэрии был глава Кировского района Александр Лошаков. Он сообщил, что принципиально подход к уборке города с приходом Высокинского в ратушу особенно не изменился. «В уборке города один из принципиальных моментов – вывоза снега. Он не тает, нет луж, меньше грязи с газонов. Вот говорят, что уборка – это просто. «Взял лопату – и убирай». Но это технологически сложный процесс, есть разные нюансы и моменты, которые не видны простому горожанину», – пояснил он.

Лошаков уточнил, что чиновники опираются на среднегодовые и среднемесячные показатели осадков. «От них рассчитываем, сколько планово должны вывезти снега, но прогноза преподносит сюрпризы. В этом году такими были февраль и март, когда шли обильные снегопады, превысившие месячные нормы, – объяснил он. – Для нас важен период, когда мы можем навести порядок после выпадения снега. При выпадении 10 мм осадков снега требуется около 11 дней. Что можно сделать? Надо усиление по технике и по людям. Формируется общественный вызов. Идет укрепление транспортных единиц, повысили зарплату: квалифицированный механизатор получает до 60, но в среднем 35-40 тысяч рублей».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.19

Раненного из ружья инспектора ГИБДД на вертолете доставили в Екатеринбург. / В Екатеринбурге придумали, как вскрывать и вывозить машины-«подснежники». / Под Верхней Пышмой ГИБДД закрыла еще одну автозаправку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»