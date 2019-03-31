Водитель автобуса в Екатеринбурге насмерть разбился о дерево

Сегодня утром в ДТП в Екатеринбурге погиб водитель автобуса.

Как сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе УГИБДД, это произошло около семи часов утра на перекрестке Объездной автодороги и улицы Онуфриева, у дома №28.

Причина пока неизвестна. Водитель автобуса «Higer» ехал по Объездной автодороге со стороны улицы Амундсена в сторону улицы Серафимы Дерябиной и по неустановленной причине не справился с управлением, въехал в дерево. Водитель 1959 года рождения скончался на месте аварии. Пассажиров в момент аварии в автобусе не было. Автобус разбит.

На место аварии выезжали руководители городской Госавтоинспекции. Сотрудниками полиции произведены все необходимые процессуальные действия, в том числе замеры, составлены процессуальные документы, опрошены возможные очевидцы происшествия. Затруднений в движении транспортных средств на месте аварии нет.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.03.19

«Четыре крупных снегопада за эту зиму – не слишком тяжело». Чиновники и горожане обсудили, почему мэрия провалила уборку города. / Раненного из ружья инспектора ГИБДД на вертолете доставили в Екатеринбург. / В Екатеринбурге придумали, как вскрывать и вывозить машины-«подснежники». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»