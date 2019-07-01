В Асбесте будут судить двух наркодилеров, торговавших через бот в мессенджере

В Асбесте передано в суд уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков. Обвиняемые, как считает следствие, на протяжении двух лет торговали запрещенными веществами. В мессенджере они создали бота, который после оплаты товара сообщал, где находится закладка.

Мужчины также занимались подготовкой к продаже – покупали партии наркотиков, фасовали их и делали «закладки». Оплата товара шла через электронные кошельки других лиц, люди даже не знали, в каких целях используются их кошельки. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, покупатели благодаря такой системе работы не знали, у кого конкретно покупают наркотики.

Наркодилеров поймали в марте этого года. Их будут судить по пп. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств или их аналогов, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере», а также по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств или их аналогов, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Уроженцы Асбеста дожидаются суда под стражей.

Асбест, служба информации

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