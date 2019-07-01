Альфонс выманил сотни тысяч рублей у двух женщин и одного мужчины (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга задержала 48-летнего мужчину, который подозревается в мошенничестве.

По версии следствия, злоумышленник знакомился с гражданами и входил к ним в доверие. Подружившись, он начинал просить у новых знакомых крупные суммы в долг, объясняя это тем, что ему надо открыть бизнес, купить жилье, автомобиль и так далее. Женщины, доверявшие обходительному другу, передали ему деньги в сумме от 700 тысяч до 1,5 млн рублей. После этого приятель исчезал и не выходил на связь. Кроме двух женщин, 44 и 54 лет, в полицию обратился молодой человек 1997 года рождения, у которого подозреваемый одолжил 550 тысяч рублей для организации совместного бизнеса и перестал отвечать на звонки.

Возбуждено уголовное дело по с. 3 и 4 ст. 159 УК «Мошенничество». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. До решения суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде. Полиция просит граждан, которые, возможно, пострадали от действий данного лица, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: +7(912) 6230808 (Уголовный розыск), 356-42-02 (Дежурная часть) либо 02.

Екатеринбург, служба информации

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