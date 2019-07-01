В выходные гаишники поймали две сотни пьяных водителей

Сотрудники свердловской Госавтоинспекции продолжают рейды выходного дня, в ходе которых выявляют пьяных водителей. За минувший уикенд работники ГИБДД задержали 184 автомобилиста, которые сели за руль в нетрезвом виде.

«При этом 21 водитель был задержан за такое нарушение уже повторно, теперь им грозит уголовная ответственность. Еще 34 водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения», – сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что больше всего пьяных водителей задержали в субботу, 29 июня, когда отмечался День молодежи.

В минувшие выходные произошло четыре аварии, совершенных нетрезвыми автомобилистами. В одной из них погибла 17-летняя школьница, еще три человека получили травмы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.07.19

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