Уралец лишился автопарка за долги по налогам, ЖКУ и подрядам

Предприниматель из Карпинска лишился целого автопарка из-за долгов. Как сообщили в пресс-службе УФССП России, бизнесмен занимался грузоперевозками и не выплатил своему кредитору 290 тысяч рублей. Кроме того, он задолжал налоговой около 50 тысяч рублей, еще около 45 тысяч – коммунальщикам за услуги ЖКХ, и порядка 700 тысяч рублей неназванному юрлицу. В итоге приставы арестовали часть имущества предпринимателя, который владел четырьмя тягачами, двумя полуприцепами, автобусом и машиной Mercedes C180.

«В счет погашения долга судебным приставом-исполнителем Карпинского районного отдела у должника арестован грузовой автомобиль – МАЗ. Имущество было оценено в 285 тысяч рублей. Машину передали в ТУ Росимущества в Свердловской области, чтобы продать, но покупателя не нашлось. Тягач в итоге передали одному из кредиторов бизнесмена. Также был арестован и передан на оценку с последующей реализацией седельный тягач Volvo», – рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.07.19

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