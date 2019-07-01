В Красноуфимске построили вертолетную площадку для медиков

В Красноуфимском районе построили вертолетную площадку в медицинском городке. На это потратили 7 млн рублей из бюджетов города и области. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, площадку расположили рядом с основным корпусом, в котором находятся приемный покой, травмпункт и реанимационное отделение.

«Больничный городок обслуживает более 65 тысяч свердловчан. За 2018 год Красноуфимская больница провела 386 медицинских эвакуаций, из них 54 для доставки беременных, рожениц и родильниц. Медицинская эвакуация пациентов до настоящего времени осуществлялась с территории старого аэропорта, который расположен далеко от больницы», – пояснили в минздраве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 01.07.19

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