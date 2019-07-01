На Средний Урал опустился смог

В Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Из-за слабого ветра в атмосферном воздухе не рассеиваются вредные примеси, образуется смог. Предупреждение продлено до 20 часов 2 июля, сообщает Уральский гидрометцентр.

По данным метеорологов, в ближайшие три дня в регионе ночная температура воздуха составит 13-18 градусов тепла, днем воздух будет прогреваться до 23-28 градусов. Ожидаются небольшие дожди, местами грозы. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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