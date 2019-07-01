На Урале женщина пыталась сжечь вышку сотовой связи, решив, что она опасна для здоровья

Жительнице Североуральска грозит уголовное наказание за попытку поджога вышки сотовой связи в пригородном поселке Калья. Женщина считала, что техническое сооружение наносит вред здоровью, и решила устранить проблему радикальным способом. В ночь с 19 по 20 мая 53-летняя свердловчанка пробралась на закрытую территорию, обмотала провода тряпкой и пыталась их поджечь спичками. В этот момент пироманку поймал наряд ДПС – полицейские выехали на место после получения сообщения о сработавших датчиках на объекте мобильного оператора. На площадке также нашли пластмассовую бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.

«Задержанную гражданку доставили для установления личности в райотдел. Сыщики выяснили, что поджигательница местная, не работающая, ранее не судима. В карманах ее одежды лежали спички, фонарик и баллон с перцовым газом. Примерно месяц назад дама якобы посмотрела в сети Интернет видеоролик о том, что сотовые вышки, расположенные около населенных пунктов, опасны для здоровья и являются причинами различных заболеваний, в том числе инсультов и онкологии. Женщина начала думать, что ее недомогания и бессонница связаны с тем, что такая вышка располагается вблизи ее дома. Из-за этих мыслей у нее, мол, и созрел криминальный план по уничтожению строения. Чтобы муж крепче спал, она купила ему бутылку водки», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он также отметил, что наряд прибыл очень вовремя – женщина несколько раз пыталась поджечь вышку, но спички не зажигались.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества – часть 2 статьи 167 УК РФ. Эта статья предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок. «Свое заключение о состоянии женщины также дадут медики», – сообщил Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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