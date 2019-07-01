В селе под Сухим Логом мужчине размозжило голову машиной для переработки соломы

В селе Курьи Сухоложского района погиб мужчина, его раздавила машина для переработки соломы.

Трагедия случилась 29 июня. У сельхозпредприятия сломался агрегат для переработки соломы. 30-летний мастер пришел осмотреть машину, поставил ее на домкрат и полез под нее. В это время машина сдвинулась с домкрата и упала на мастера. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы.

Как сообщили РИА «Новый День» сегодня в СУ СК по Свердловской области, идет доследственная проверка, анализируется документация о технике безопасности на предприятии, опрашиваются представители руководства предприятия и очевидцы. Для определения точной причины смерти погибшего проводится судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Сухоложский район, служба информации

Сухоложский район. Другие новости 01.07.19

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