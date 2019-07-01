Синоптики предупреждают о сильных ливнях в Свердловской области

По данным Уральского гидрометцентра, 2-3 июля на юге Свердловской области ожидаются сильные и очень сильные дожди.

В целом по региону завтра ожидается около 19:24 градусов тепла, а на севере области – 29. В Екатеринбурге дожди и грозы ожидаются на протяжении трех ближайших дней, завтра и послезавтра будет 20-22 градуса, к четвергу на один градус станет теплее.

Екатеринбург, служба информации

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