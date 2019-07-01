В полпредстве снова обсудят проблемы экологии

В уральском полпредстве пройдет окружное совещание, посвященное вопросам экологии. Об этом сегодня сообщила помощник Николая Цуканова Анна Ленская.

«Вопросы решения экологических проблем и участия регионов УрФО в нацпроекте «Экология» являются первоочередными в повестке полномочного представителя Николая Цуканова. Эти вопросы обсуждались в рамках окружного совещания «Экологические риски для здоровья населения», которое прошло 1 ноября 2018 года. В июле планируем провести совещание по вопросам исполнения поручений по итогам предыдущего совещания с органами власти и промпредприятиями», – сказала она.

Информацию также подтвердил и другой помощник полпреда Алексей Багаряков. Он уточнил, что совещание состоится уже на этой неделе – в четверг, 4 июля.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 01.07.19

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