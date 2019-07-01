В Нижнем Тагиле в мусорке нашли мертвого младенца

В Нижнем Тагиле местные жители обнаружили труп младенца в мусорном контейнере во дворе одного из домов по улице Молодежной. Жильцы обратились с заявлением в полицию. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Как сообщили в следственном управлении СК по Свердловской области, тело умершего ребенка направлено на вскрытие, чтобы выяснить точную причину смерти. Правоохранители также устанавливают возможных очевидцев и ищут мать новорожденного. Обстоятельства гибели младенца будут выясняться в ходе доследственной проверки.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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