Денис Паслер увез в Оренбуржье двух свердловских чиновников

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер сегодня подписал указ о назначении двух членов правительства – выходцев со Среднего Урала.

Как сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе Оренбургского правительства, во-первых, Паслер назначил и.о. министра здравоохранения Татьяну Савинову, которая с 1998 года работала в горздраве Екатеринбурга, в том числе с 2008 года – в должности первого зама.

Во-вторых, и.о. министра образования назначен Алексей Пахомов, который с 2012 по 2016 год работал замминистра образования Свердловской области.

Напомним, Денис Паслер возглавлял свердловский кабмин с 2012 по 2016 год. С марта 2017 года он возглавлял компанию «Т Плюс» сначала в качестве и.о. генерального директора, потом – председателя правления. 21 марта сего года Денис Паслер был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Прежний глава региона Юрий Берг подал в отставку по собственному желанию. В сентябре Паслеру предстоят губернаторские выборы.

Оренбург, Екатеринбург, служба информации

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