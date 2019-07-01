Недоверие и недоинформированность. Эксперты объяснили, почему люди протестуют против строительства заводов

Сегодня в уральском полпредстве прошло совещание, посвященное нацпроекту «Экология» и природоохранной деятельности в УрФО. На нем выступали представители науки и общественности. Эксперты обсудили, почему люди не хотят строительства заводов и открытия новых производств, и предпочитают выходить на акции протеста. «Градус напряженности повышается, в том числе – в связи с «мусорной» реформой, президент России дал установку на открытость диалога с людьми. Нужен компромисс – не уводить в сторону бездеятельности. Прошу вести себя откровенно, ничего не скрывая, чтобы мы могли диалог начать», – призвал перед началом встречи помощник полпреда Цуканова Алексей Багаряков.

Директор института химии твердого тела УрО РАН Виктор Кожевников подчеркнул, что проблема экологии для уральского региона, страдающего от чрезвычайного загрязнения, застарелая. «Один Карабаш чего стоит – это Марс, пустыня. А еще зольные отвалы ТЭЦ, гигантское количество отходов, кислотные дожди, шахтные воды. Все эти проблемы копились, – сказал он. – В нашем институте есть наработки, например, по красным шламам. Это миллионы и миллионы тонн для производства сырья для строительства. Еще одна тема – оксотехнологии. Все процессы теплогенерации, электрогенерации связаны со сжиганием органического топлива. В год страна добывает 600 млрд кубов газа, а перерабатывается 150 млрд – остальное сжигается. На месте его трудно использовать, но процессы сжигания можно совершенствовать».

Багаряков ответил, что в регионах действительно нет координации с российской наукой, которая может влиять на процессы улучшения экологической обстановки. «Нужно иметь площадку, чтобы наука влияла на эти процессы», – заметил он.

Директор Института металлургии УрО РАН, Андрей Ремпель, в свою очередь, также отметил, что у ученых есть масса технологий, которые они не могут применить из-за невозможности проведения опытно-промышленных испытаний. «Под руководством академика Леонтьева разработана технология переработки отходов с использованием пирометаллургических процессов, но нужен переход на опытно-промышленное испытание, а академическая наука этого не может сделать», – посетовал он.

Председатель комитета экологии и ресурсосбережения Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Минченко рассказал о том, что сейчас наиболее остро стоит проблема мотивированности предприятий к снижению вреда окружающей среде. «Меры по снижению выбросов включают в себя очень затратные мероприятия – это десятки млрд рублей. Так что нередко слова расходятся с делом. Соответственно задача – обеспечение неукоснительного выполнения заявленных планов. Кроме того, необходимо сформировать меры государственной финансовой поддержки», – попросил он.

По его словам, остро стоит и вопрос общественных настроений. Причем Минченко уверен, что «экопротесты происходят от явного недостатка информационной открытости со стороны промышленных предприятий и органов власти». «Ограничение публикации значимой экологической информации – эта стратегия безнадежно устарела. До сих пор не раскрыта информация по объектам Томинского ГОКа, что вызывает напряжение в обществе. Нужно стимулировать открытую информационную политику», – сказал представитель УЮТПП.

Он обозначил и другую проблему в контексте нацпроекта «Экология» – т.н. мусорную реформу. «В процессе перехода на новую схему вскрылись недостатки – во-первых, старые свалки фактически брошены, начинают гореть, оставшись без надзора. Здесь нужна госпрограмма по рекультивации. Во-вторых, поскольку вывоз мусора стал дороже, появляются новые несанкционированные свалки в лесах. В-третьих, вывоз с сельских территорий носит формальный характер, объемы производимого мусора существенно больше вывозимого», – отметил Минченко.

По его словам, проблема рекультивации свалок, которые уже отработали свой ресурс, скорее всего, будет носить общероссийский характер. «По российской практике, как только прекратятся поступления денег от ввозимого мусора, собственник обанкротится, и рекультивировать полигон будет некому. Или рекультивация будет проведена, но ненадлежащим образом. Предлагаю на законодательном уровне создать накопительный фонд для каждого полигона за счет отчисления нынешних средств от ввоза ТКО», – сказал он.

Ответил на некоторые предложения Минченко другой участник встречи – глава калининградского «Зеленого Фронта» Олег Иванов. Он, в частности, напомнил, что федеральные программы поддержки рекультивации полигонов и так есть – эти мероприятия финансируются в рамках программы «Чистая страна». «Губернатор Нижегородской области недавно также предложил создавать фонды для последующей рекультивации за счет тарифа [на оплату услуги по обращению с ТКО]. По принципу фонда капремонта. Правда, СМИ по-разному это трактовали, в том числе так, что сейчас вырастет тариф, для населения. Но, по идее, он не должен вырасти, а часть платежей [от размещения отходов на полигонах] должна идти на целевые нужды, – объяснил он, но с посылом согласился. – Это важно. Федеральный бюджет не бездонный. Плюс часть объектов размещения ТКО были включены в государственные реестры больше из необходимости, просто потому что больше некуда, а новые строятся не теми темпами, как хотелось бы».

Инициатор проекта «Эконет» из Челябинска Денис Константинов говорил о развитии рынка экотехнологий. «Все проблемы, здесь озвученные, – по ним есть готовые технологические решения. Но в силу небольшого веса компаний эти технологии недостаточно известны, не раскручены. Эти компании нуждаются в системных интеграторах. Это большая проблема. Например, контроль выбросов в атмосферном воздухе. Без установки систем автоматического контроля невозможно доказать влияние. Есть разные посты – подфакельные, дорожные, и так далее. Но их дороговизна приводит к тому, что их системно не покупают. Но есть более простые технологичные решения. Есть компании, которые производят спектр измерительного оборудования, 90% которого продается за пределами страны, это госзадача – привести их на наш рынок», – предложил он.

Его коллеги из Челябинска поддержали инициативу и добавили, что недоверие людей к разного рода промышленным проектам растет как раз из того, что у людей нет доступа к достоверной информации, в том числе – о качестве воздуха: «Если не наладим нормальный мониторинг и не будем давать объективную информацию, нам не поверит население».

Завершилась встреча все тем же тезисом о том, что все проблемы – от незнания людей. Причем глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, в отличие от своего челябинского коллеги Минченко, заявил, что люди не просто не располагают информацией, а не хотят ничего слушать. «Люди не хотят слушать, им таблицы показывают. Народ начинает бузить еще до этого, мол, мы точно знаем, что мусороперерабатывающий завод – это вредно. Мы начинаем гонять инвесторов с точки на точку, мы так скоро ничего не построим, а чище окружающая среда не станет. При том, что во всех новых инвестпроектах как раз требования к технологиям серьезные. Здесь важна роль государства. Важна роль и СМИ. К сожалению, я за последние лет 15 не видел ни одной позитивной статьи о том, что делают промышленные гиганты для улучшения экологической ситуации, – объяснил он. – Со стороны государства не хватает требовательности ко всем участникам. У нас люди во дворах мусор до помойки 100 метров не могут донести. Может, нужна экологическая полиция? Общественные представители, которые будут фиксировать факты? К ним [нарушителям] должны применяться такие же меры, какие применяются к нарушителям ГИБДД, которых ловят коммерческие камеры».

Добавим, что вопрос о формировании координационного совета по проблемам экологии и их решения при полпредстве УрФО пока остался открытым. В конце встречи Алексей Багаряков пообещал, что перескажет обо всех озвученных вопросах полпреду Николаю Цуканову.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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