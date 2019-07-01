На Объездной перевернулся самосвал с землей (ФОТО)

Несколько минут назад на объездной в районе Ботаники произошло массовое ДТП. Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» очевидцы, на дороге опрокинулся грузовик с землёй, содержимое кузова рассыпано по асфальту. Вероятно, пострадал водитель, лобовое стекло у машины вылетело.

Там же стоят три легковушки, которые попали в ДТП. На месте работают пожарные, реанимация, говорят проезжающие мимо автомобилисты.

В районе аварии, несмотря на поздний час, копится пробка, грузовик и разбросанная земля блокировали две полосы, на третьей идёт ремонт.

Екатеринбург. Другие новости 01.07.19

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