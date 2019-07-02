В ДТП на трассе под Талицей пострадали пять человек (ФОТО)

На трассе Екатеринбург – Тюмень близ Талицы после столкновения двух автомобилей пострадали пять человек, в том числе двое детей – они получили серьезные травмы.

Авария произошла накануне около четырех часов дня. Как рассказали сегодня в УГИБДД по Свердловской области, ВАЗ-211440 стоял на левом повороте, пропуская встречный поток. В него врезался «Хендай Акцент» – водитель 1961 года рождения со стажем вождения 32 года ехал в попутном направлении и не рассчитал скорость и дистанцию до «Лады».

Серьезные травмы получили все, кто находился в отечественной легковушке. У 32-летнего водителя черепно-мозговая травма, закрытая травма живота, его 29-летняя супруга сломала обе голени, 10-летняя девочка, которая сидела сзади за пассажирским местом, получила компрессионный перелом позвоночника, у двухлетнего мальчика, который находился на переднем сиденье в бустере, не соответствующем его росту, – черепно-мозговая травма, закрытая травма живота, спинальная травма. В «Хендае» травмирована пассажирка, женщина 1965 года рождения – у нее сломана левая лучевая кость.

ГИБДД на месте провели замеры, опросили свидетелей. По обстоятельствам ДТП началось дознание, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

Екатеринбург. Июль 02, служба информации

Екатеринбург. Июль 02. Другие новости 02.07.19

2 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. / На Объездной перевернулся самосвал с землей (ФОТО). / Недоверие и недоинформированность. Эксперты объяснили, почему люди протестуют против строительства заводов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»