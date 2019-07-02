Родила дома и задушила поясом от халата: полиция задержала мать мертвого младенца, найденного на помойке в Тагиле

Полицейские задержали в Екатеринбурге 23-летнюю мать младенца, найденного мертвым в мусорном баке возле дома на улице Молодежной в Нижнем Тагиле.

Как сообщает агентство «Между строк» со ссылкой на собственные источники, женщина рассказала, что родила дома, а после – задушила новорожденного мальчика поясом от халата и вынесла его на помойку в соседний двор. «Свой поступок она объяснила тем, что у нее уже есть двое детей, и третьего она «не потянет», – уточнило издание.

Сообщается, что у женщины уже есть сыновья трех и шести лет, она не замужем, но у нее есть сожитель, который в момент преступления был на работе. По предварительным данным, в отношении женщины будет возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Инфантициды, в отличие от других убийств, выделяются в отдельную статью и предусматривают более мягкое наказание – лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

Напомним, в 2015 году в Полевском было возбуждено уголовное дело по аналогичной статье в отношении местной жительницы Ольги М., которая, по версии следователей, убила собственного малыша, сунув его в морозилку.

Похожая история вскрылась в Верхней Пышме двумя годами ранее. Жительница Среднеуральска Ирина Т. убила двоих новорожденных детей в 2007 и в 2009 году. Все это время она держала их тела в морозильных камерах. На суде женщина поясняла, что не могла воспитывать и содержать детей – оба ребенка родились от разных отцов, которые не намеревались вступать с ней в брак. К тому же на иждивении обвиняемой уже находилась несовершеннолетняя дочь.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.07.19

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