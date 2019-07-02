В Кировграде суд освободил несовершеннолетних угонщиков от наказания

Кировградский городской суд вынес решение по уголовному делу банды подростков, совершавших угоны машин отечественных марок на территории Кировграда и Верхнего Тагила в сентябре и октябре 2018 года.

По данным следствия, кражей машин занимались два брата 14 и 16 лет, а также их сообщники более младшего возраста. На время расследования младший брат был взят под стражу, поскольку пытался скрыться от правоохранительных органов, а старший объявлен в розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Следователи провели не менее 10 экспертиз, прежде чем передать дело в суд.

С учетом всех обстоятельств и данных о личности подсудимых суд вынес приговор трем подельникам. Подсудимый 2004 года рождения освобожден от наказания с применением принудительных воспитательных мер. Второй обвиняемый 2003 года рождения также освобожден от наказания в связи с изменением судом категории преступления. Третий сообщник, 2004 года рождения приговорен к 2,5 годам и 5 дням лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Кировград, служба информации РИА «Новый День»

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