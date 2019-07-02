Парковку «Иннопрома» откроют только для экспонентов, СМИ и VIP

Во время проведения выставки «Иннопром-2019» парковаться у «Екатеринбург-Экспо» можно будет только избранным категориям участников – экспонентам, т.е. тем, у кого есть стенды, VIP и СМИ. Остальным организаторы порекомендовали пользоваться перехватывающей стоянкой у «Сима-Ленда», откуда будет курсировать специальный шаттл.

Кроме того, автобусы запустят и от станции метро «Ботаническая», и от станции метро «Площадь 1905 года». Они будут ходить с 8 утра.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.07.19

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