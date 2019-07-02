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Вторник, 2 июля 2019, 12:42 мск

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Екатеринбургские депутаты засекретили отчёт нового директора Водоканала

Комиссия по городскому хозяйству ЕГД закрыла от прессы заседание, на котором МУП «Водоканал» должен был отчитываться о ходе реконструкции Южных очистных сооружений. С таким предложением выступил депутат Алексей Вихарев, другие его поддержали. «Мы полгода не могли заслушать доклад МУП «Водоканал», и у депутатов накопилось много вопросов. Поэтому прошу закрыть сегодняшнее обсуждение», – заявил он. Добавим, что докладчиком по вопросу обозначен Владимир Коромыслов, который на днях был назначен и.о. директора предприятия. На заседание также приглашен первый вице-мэр Александр Ковальчик, в прошлом также руководивший екатеринбургским «Водоканалом». На момент голосования депутатов о закрытом режиме заседания он ещё не появился в зале.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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