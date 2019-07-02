«На пострадавшем сгорела вся одежда» – житель Полевского чудом выжил после сильного удара током

Житель Полевского чудом остался жив после того, как его ударило током с высоковольтной линии электропередачи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Облкоммунэнерго, при разгрузке стройматериалов в коллективном саду «Уралец» стрела крана-манипулятора задела высоковольтную линию 110 кВ. Разряд тока прошел через стрелу и всю машину, водитель получил серьезную электротравму. Он остался жив, как пишут энергетики, чудом, его доставили в больницу в тяжелом состоянии с сильнейшими ожогами тела. Еще два человека находились рядом с машиной, но отделались испугом.

«Это происшествие – результат грубого нарушения правил электробезопасности при проведении работ в охранных зонах высоковольтных электросетей. Регулярно сталкиваемся с тем, что люди не понимают, к чему приводит халатность вблизи ЛЭП. В этом случае водитель чудом выжил, обычно при ударе током такого напряжения человек сразу погибает. Электрический разряд был такой силы, что оплавились стойки крана, а на пострадавшем сгорела вся одежда. Пока мужчина находится в реанимации», – рассказал начальник Полевского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Сергей Рогожкин. На жителях Полевского инцидент никак не отразился – после аварии сработала автоматическая защита, электроснабжение переключилось на резервную линию. Работы по восстановлению воздушной линии 110 кВ были выполнены в тот же день.

Полевской, служба информации

Полевской. Другие новости 02.07.19

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