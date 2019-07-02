В Екатеринбурге родился 14-й детеныш редкого животного (ФОТО)

В екатеринбургском зоопарке родился 14-й по счету детеныш пары тропических енотов кинкажу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе зоопарка, самец Костя и самка Катя появились в коллекции екатеринбургского зоопарка в июне 2004 года. Они быстро освоились на новом месте, а в 2005 году у молодой пары появился детеныш.

С тех пор практически ежегодно у Кати и Кости рождаются малыши. Появилась традиция называть их всех на букву «К» – в честь родителей. И этот год не стал исключением – 4 марта родился Кай. Он стал четырнадцатым детенышем кинкажу, рожденным в Екатеринбургском зоопарке.

Екатеринбург, служба информации

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