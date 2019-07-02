В Екатеринбурге случился пожар на территории Уралмашзавода

В Екатеринбурге сегодня днем загорелся кабельный цех на территории ПАО «Уралмашзавод». Помещение находится в аренде и не принадлежит предприятию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 13:31. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Из цеха были эвакуированы 20 человек, никто не пострадал. Пожарные справились с огнем за полтора часа. На данный момент открытое горение ликвидировано.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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