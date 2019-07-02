В выходные на Уралмаше закроют движение трамваев

С 23:00 часов пятницы, 5 июля, до 6 часов утра понедельника, 8 июля, в Екатеринбурге из-за ремонта трамвайных путей закроется движение трамваев по улице Победы на участке от остановки «Улица Кузнецова» до остановки «Улица Лукиных». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, движение будет закрыто в обоих направлениях.

Кроме того, на период ремонтных работ изменятся и маршруты трамваев. Временные направления следования выглядят так:

– Маршрут № 7 проследует от станции «Эльмаш» по улицам Старых Большевиков, Фронтовых бригад, проспекту Космонавтов, улице Машиностроителей до станции «Площадь Первой пятилетки»;

– Маршрут № 8 от станции «40 лет ВЛКСМ» будет следовать по улицам Гагарина, Ленина, Луначарского, Космонавтов, Машиностроителей до станции «Площадь Первой пятилетки»;

– Маршрут № 24 проследует от станции «7 Ключей» по улицам Техническая, Бебеля, Машиностроителей до одноименной конечной станции «Машиностроителей».

Особое внимание жителей Уралмаша обращаем на то, что маршрут № 22 в обозначенные выходные будет закрыт.

Екатеринбург, служба информации

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