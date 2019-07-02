Очевидцы: в Екатеринбурге прямо на улице расстреляли человека

Сегодня днем в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга прямо на улице убили мужчину.

Как сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент. Екатеринбург», убийство произошло на улице Калинина, рядом с торговым павильоном. «При себе у него имелись денежные средства, двое молодых парней стреляли два раза. На месте работает полиция», – пишут горожане.

В городском управлении МВД и Следственном комитете инцидент пока не комментируют.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.07.19

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