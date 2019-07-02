Журналистам показали новый квартал для молодых семей в Екатеринбурге (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге прошла презентация нового квартала «Близкий», он расположен в центральной части Академического района. Первые дома здесь будут сданы уже этим летом, а сегодня один из первых покупателей Денис Касап в торжественной обстановке получил ключи от своей двухкомнатной квартиры. «Нам нравится сам район, здесь есть все нужные объекты инфраструктуры, здесь удобно совершать велопрогулки, поэтому выбор пал на «Близкий», – рассказал он.

В квартале, ограниченном улицами Вильгельма де Геннина, Рябинина, Тимофеева-Ресовского и проспектом Сахарова, строятся восемь блоков домов с переменной этажностью – от 5 до 24. В секциях есть четыре типа квартир – одно-, двух- и трехкомнатные, а также «евротрешки» с кухней-гостиной. Важный момент: все они оборудованы автоматическими приборами учета коммунальных ресурсов. Жильцам не придется ежемесячно списывать показания, «умный дом» сам передаст их в управляющую компанию. При этом система будет регулировать, например, подачу тепла, в зависимости от погодных условий, что позволит экономить деньги жителей на оплату услуг ЖКХ примерно на 30%.

Рядом с кварталом строится школа на 1300 мест, которая примет первых учеников уже осенью следующего года. Появятся тут и два детских сада, каждый на 250 малышей. Один из них примет детей уже в этом году. Об этом рассказал генеральный директор «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин.

Особый акцент авторы квартала сделали на безопасности. Как и вся остальная территория Академического района, все просматривается с помощью видеокамер.

Служба безопасности – два оператора и один инженер – круглосуточно наблюдает за происходящим во дворах и на улицах, а в случае нештатной ситуации на место тут же выезжают сотрудники группы быстрого реагирования.

При этом дворы в «Близком» закрытые – для этого проектировщики домов предусмотрели сквозные подъезды, так что родители могут не переживать за детей, гуляющих на улице.

«Мы занимаемся комплексным освоением территории, и это настоящий современный микрогород для молодой семьи. Сама квартирография, лифтовое оборудование, детские площадки, каких нет нигде в Екатеринбурге, даже в жилых комплексах премиум-класса, подземные паркинги – все предусмотрено. Это идеальные условия для перехода на новый уровень жизни», – сказал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «РСГ-Академическое» Павел Петриченко.

Екатеринбург, Елена Сычева

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