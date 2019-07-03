В Кировграде двое мужчин насмерть забили 19-летнего приятеля из-за металлолома

В Кировграде двое молодых людей, 19-летний безработный и 25-летний повар кафе, обвиняются в жестоком избиении человека до смерти. Приятели занимались сбором металлического лома и посчитали, что их знакомый повел себя недолжным образом.

Как сообщили в следственном управлении СК по Свердловской области, конфликт разгорелся ночью 26 июня в квартире дома по улице Щорса в Кировграде. Обвиняемые начали бить 19-летнего парня, и тот через непродолжительное время скончался от полученных травм.

«Оба подозреваемых не скрылись после случившегося, сами сообщили о смерти потерпевшего в дежурную часть территориального ОВД. Вначале, чтобы избежать ответственности за содеянное, они попытались поиграть с сыщиками, что называется, в кошки-мышки. Но когда поняли, что это бесполезно, один из них дал признательные показания о причастности к смерти человека», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Молодым людям предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По решению суда на время расследования уголовного дела они взяты под стражу.

Екатеринбург, служба информации

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