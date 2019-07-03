В свердловском минприроды не знают, куда девать пластик

Промышленное загрязнение пищи станет одной из тем для обсуждения, которую затронут на предстоящей выставке «Иннопром-2019». Как рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, речь пойдет в том числе о состоянии водных объектов региона. «Я постоянно говорю о воде. Мы на 80 % мы состоим из воды. Все в нашей жизни зависит от качества и количества питьевой воды», – заявил он.

Кроме того, в очередной раз будет обсуждаться и вопрос пластиковой упаковки. «Сегодня, во время реализации реформы с твердыми коммунальными отходами, – это вообще вопрос number one. Куда мы будем девать этот пластик, что будем делать с этой упаковкой? Многие страны уже от нее вообще отказываются. Дмитрий Николаевич Кобылкин (глава Минприроды РФ) недавно выступил с предложением тоже отказаться от пластиковой упаковки. А какие альтернативы? Бумага, картон, дерево. Это вопросы, которые касаются всех», – добавил Кузнецов.

Напомним, что в Свердловской области есть несколько перерабатывающих производств, которые создают особые гранулы из пластикового вторсырья. Из них впоследствии делают заборы и ограждения (как, например, на проспекте Ленина в Екатеринбурге), детские площадки, и так далее.

Что касается отказа от пластика, то речь идет, в основном, об отказе от полиэтиленовых и целлофановых пакетов. Например, с 1 апреля 2019 года вступил запрет на производство, импорт и реализацию полиэтиленовых пакетов в Грузии. Двумя годами ранее от пластиковых пакетов отказалась Франция и Бельгия.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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