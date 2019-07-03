Топ-менеджер «Титановой долины» попал под уголовку из-за угрозы убийством

Территориальной отдел полиции Верхней Салды возбудил уголовное дело из-за скандала на площадке «Титановой долины» – топ-менеджер угрожал убить или покалечить сотрудника службы безопасности.

Уголовное дело возбуждено по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» в отношении руководителя Верхнесалдинского обособленного подразделения ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» Вахтанга Ахалая. 24 июня он повздорил с начальником отдела по режиму и безопасности Михаилом Филимоновым. Со ссылкой на собственные источники газета «Вечерние ведомости» сообщала, что Ахалай начал отчитывать Филимонова, тот попросил высказывать претензии в иной форме. После чего Ахалай ударил безопасника в шею стропорезом. Издание указывало, что Филимонова обещали уволить, если инцидент выйдет за пределы площадки, но официального подтверждения этим сведениям «Вечерние ведомости» получить не смогли, а камеры наблюдения зафиксировали, что ни ножа, ни драки не было.

В пресс-службе «Титановой долины» корреспонденту РИА «Новый День» ранее подтвердили, что между сотрудниками возникла конфликтная ситуация, но драки и поножовщины не было, тяжкие травмы никто не получил. Сегодня там уточнили, что оба сотрудника – и Ахалай, и Филимонов – продолжают работать. Однако почему появилось уголовное дело и писал ли пострадавший соответствующее заявление, там пояснить отказались.

Верхняя Салда, служба информации

Верхняя Салда. Другие новости 03.07.19

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