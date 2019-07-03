Екатеринбург потратит на программу благоустройства почти 6 миллиардов рублей

Мэр Александр Высокинский внес изменения в муниципальную программу «Улучшение благоустройства территории Екатеринбурга на 2017 – 2020 годы» в связи с недавней корректировкой бюджета. Финансирование программы на 2019 год увеличилось до 5,9 миллиардов рублей. В частности, город получил дополнительно 905 миллионов рублей из федерального бюджета и 510 миллионов – из областной казны.

Так, согласно новой редакции документа, на ремонт дорог в этом году уйдет 2,3 миллиарда рублей (в том числе ремонт тротуаров и пешеходных дорожек – 361 миллион рублей), на озеленение и благоустройство парков и скверов – свыше 500 миллионов рублей, на реконструкцию и содержание систем уличного освещения – 466 миллионов рублей. Бюджетные поправки также отражены в финансировании расходных статей программы на 2020 год.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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