В Екатеринбурге будут судить наркосбытчиков Койота и Пупкина: у них нашли 8 кг «синтетики»

В Екатеринбурге направлено в Чкаловский районный суд уголовное дело в отношении группы крупных наркоторговцев, известных в узких кругах как «Koyot» и «Pupkin».

Как сообщил РИА «Новый День» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, один из них – гражданин Казахстана, другой – житель Самары.

Деятельность шайки была пресечена в декабре 2018 года. Установлено, что обвиняемые Илья из Казахстана и Алексей из Самары действовали «бесконтактным способом» через Интернет. После оптовой доставки наркотиков автотранспортом из Москвы в Екатеринбург «товар» фасовался в арендованной квартире и гаражах на более мелкие партии, после чего через так называемые закладки уходило потребителям. В общей сложности сотрудники полиции изъяли у обвиняемых более 8 кг наркотических средств синтетического происхождения. Это порядка 42,5 тысяч опасных для жизни человека доз. Их стоимость по ценам черного рынка может составлять свыше 17 миллионов рублей.

Каждому из участников группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет. Об итогах судебного разбирательства пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области пообещала сообщить дополнительно.

Екатеринбург, служба информации

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