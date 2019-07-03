Свердловский Красный крест собирает гуманитарную помощь иркутянам: список необходимого

Свердловское реготделение Красного креста начинает сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области.

Список необходимого для передачи пострадавшим:

1) постельное белье и принадлежности (одеяла, подушки, матрасы, простыни, наволочки, пододеяльники, покрывала, пледы и иное)

2) полотенца всех размеров

3) посуда, столовые приборы

4) средства гигиены (з.пасты, з.щетки, шампуни, гели для душа, мыло, стиральные порошки, чистящие средства и иное)

5) продукты питания длительного хранения (тушёнка, консервы, крупы, макаронные изделия, конфеты, печенье, детское питание, мука, растительное масло, сахар, соль, чай, питьевая вода и иное)

6) обувь всех размеров (резиновые сапоги, кроссовки, ботинки и иное)

7) одежда всех размеров для взрослых и детей (дождевики, куртки, ветровки, спортивные костюмы, брюки, теплые вещи и иное)

8) садовый и строительный инвентарь (лопаты, топоры, молотки, садовые тачки, метлы, ведра, тазы и иное)

9) материалы для строительства (брус, кровля, облицовка, обои, гвозди, саморезы и иное)

10) Палатки, тенты, печи, обогреватели

11) Резиновые лодки, моторы и иное.

Жителей Екатеринбурга просят приносить необходимые вещи по следующим адресам:

ул. Коминтерна, 16, оф. 718, бизнес – центр «Манеж». Остановка общественного транспорта «Профессорская» в рабочие дни с 10:00 до 18:00 тел. 379-42-17, ул. Ильича, 15 (Орджоникидзевский район), по вторникам и средам с 10.00. до 16.00.

Кроме того, помочь пострадавшим можно деньгами. Банковские реквизиты для перечисления пожертвований:

Свердловское региональное отделение

Общероссийской общественной организации

«Российский Красный Крест»

Юридический адрес: 620078, РФ, Екатеринбург,

ул. Коминтерна, д. 16, офис 718

ИНН 6660040963

КПП 666001001

ОГРН 1036605619390

р/с 40703810900000000179

к/с 30101810500000000768

в ООО Коммерческий Банк «КОЛЬЦО УРАЛА», г. Екатеринбург

Назначение платежа: «Оказание помощи пострадавшим от паводка».

По последним данным, число жертв разрушительного наводнения Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах Иркутской области достигло 18 человек. Вода залила 10097 жилых домов, в которых проживают почти 32,8 тыс. человек. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 03.07.19

«Хондавода», сбившего женщину с ребенком на тротуаре, отпустили домой. / В Екатеринбурге будут судить наркосбытчиков Койота и Пупкина: у них нашли 8 кг «синтетики». / Проект восстановления аварийной плотины в Чкаловском районе обойдется в 2,6 миллиона рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»