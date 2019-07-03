Мэрия запустит автобусы до МВЦ «Экспо» на время «Иннопрома»

В Екатеринбурге на время проведения международной выставки «Иннопром» и GMIS вводятся дополнительные автобусные маршруты из центра города до выставочного павильона «Экспо».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 8 по 11 июля от метро «Ботаническая» будет курсировать шаттл с интервалом движения 15 минут, а от метро «Площадь 1905 года» с интервалом 30 минут. Также уехать на выставку можно будет от гостиниц города. От отелей «Маринс Парк», «Novotel Екатеринбург Центр», «Angelo by Vienna House Екатеринбург» и «Ramada Hotel & Spa» с интервалом 30 минут будут передвигаться специальные автобусы. От отеля «Грин Парк» движение предусмотрено с интервалом 60 минут.

По таким же маршрутам автобусы будут возвращаться от «Екатеринбург – Экспо» обратно в город, с соблюдением временного интервала.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.07.19

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