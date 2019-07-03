«Этот спектакль показывали бы на MTV как клип» – в Оперном премьера «Дон Кихота» (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбургском Театре оперы и балета сегодня состоялся генеральный прогон «Дон Кихота». Премьера балета состоится в ближайший уикенд, и зрителей ждет немало сюрпризов.

«Дон Кихот» в Оперном

Приглашенные на прогон журналисты были заинтригованы появлением на сцене живой лошади и осла. «Животных специально готовили для участия в спектакле – приучали к шумовым и световым эффектам, большому количеству людей», – рассказала тренер по верховой езде Людмила Русинова. «Док Кихоту», въезжающему на сцену на лошади, дали короткий мастер-класс непосредственно в театре.

Постановщик Юрий Бурлака рассказал, что спектаклей по «Дон Кихоту» крайне много, но и Екатеринбургскому театру оперы и балета он предложил обратиться к редакции Алексея Горского (1900 года), которая была создана для Московского большого театра, а потом была перенесена в Мариинский театр в Санкт-Петербурге. «Над ним работали великие художники Коровин и Головин. Обращение этого спектакля в неповторимую атмосферу того времени – эпохи модерна начала XX-го века побудило меня предложить именно такой проект», – говорит балетмейстер Юрий Бурлака. – Его можно было бы, если бы тогда бы телевидение, в то время показывать по MTV, как клипы. Это такие клипы из глав романа про Китри и Базиль, про свадьбу с Гамашем, которая не состоялась, через которые Дон Кихот проходит, как главный DJ, ведущий всего вечера, скрепляя вот эту историю». Костюмы спектакля созданы на основе эскизов Александра Головина и Гурли Теляковской, а сценография – на основе эскизов Константина Коровина.

Яркие моменты новой постановки Театра оперы и балета – в нашем видео.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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